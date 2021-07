Fundo Ambiental financia sistema para transporte de efluentes pecuários

Foi adjudicado o concurso público para o desenvolvimento e implementação do sistema de guias electrónicas de transporte de efluentes pecuários (e-GTEP) e outros subprodutos animais/produtos derivados (eGAS), informou este sábado, em comunicado, o ministério do Ambiente e da Acção Climática.

De acordo com o mesmo comunicado, “destinado a um sistema financiado na íntegra pelo Fundo Ambiental, o concurso foi lançado a 5 de Maio, tendo sido aprovada a proposta da empresa QUANTICO SOLUTIONS pelo montante de 80.256 euros”.

Ao abranger toda a indústria agro-pecuária, este é um instrumento fundamental para acabar com a poluição de suiniculturas e do sector em geral, sendo uma das principais medidas da Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-pecuários e Agroindustriais (ENEAPAI 2030).

A iniciativa resultou do esforço entre as áreas governativas do Ambiente e da Agricultura e a assinatura do contrato ocorrerá na próxima semana. O sistema deverá ficar pronto no trimestre inicial de 2022 e, após testes, poderá funcionar ainda no primeiro semestre do referido ano.