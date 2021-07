Covid-19. Portugal com 20 mortes (o valor mais alto desde Março) e 3396 casos. Há mais de quatro mil recuperados

Portugal registou, nesta sexta-feira, 20 mortes por covid-19, o valor diário mais alto de vítimas mortais desde 17 de Março. Foram ainda contabilizados 3396 casos de infecção, uma descida em relação aos números registados nos três dias anteriores. Desde o início da pandemia, o país soma, no total, 950.434 casos confirmados e 17.284 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de sexta-feira, foram divulgados neste sábado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim, existem 835 pessoas internadas nos hospitais portugueses (menos 20 do que no balanço anterior) e 181 nos cuidados intensivos (mais três).

Há ainda mais 4128 cidadãos recuperados da infecção, num total de 880.368 recuperações desde o início da pandemia. Feitas as contas, há menos 752 casos activos, o que significa que 52.782 portugueses ainda lidam com a doença.

Lisboa e Vale do Tejo e Norte com 75% dos novos casos

O Norte e Lisboa e Vale do Tejo registam, nesta sexta-feira, números muito semelhantes de novas infecções: o Norte contabilizou 1286 novos casos (37,8%) e Lisboa e Vale do Tejo 1280 novas infecções (37,6%).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de casos acumulados e de mortes: há 371.891 casos confirmados e 7375 óbitos (dez em vinte e quatro horas). O Norte é a segunda: são 368.640 os registos de infecção e 5401 mortes por covid-19 — mais sete em relação ao boletim anterior. O Centro contabiliza 128.081 infecções (302 novas) e 3034 mortes (uma em 24 horas). O Alentejo totaliza 33.025 casos (151 novos) e 980 mortes (mais uma). No Algarve, há 31.253 casos de infecção (mais 276) e 384 óbitos (mais um). A Madeira regista 10.412 casos de infecção (29 novos) e 70 mortes. Já os Açores somam 7132 casos (mais 72) e 35 mortes.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 9069 são homens e 8215 são mulheres. Das 17.284 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.314 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,4%. Das 20 mortes contabilizadas esta sexta-feira, 13 foram registadas em pessoas acima dos 80 anos, seis em cidadãos entre os 70 e os 79 anos e uma num homem entre os 50 e os 59 anos.

Os valores da matriz de risco que guia o desconfinamento são iguais aos do dia anterior, uma vez que só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira. Segundo os últimos dados, o índice de transmissibilidade da doença – designado por R(t) –, situa-se nos 1,07 tanto a nível nacional como em Portugal continental. Em relação à incidência, há agora 418,3 casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias em Portugal, valor que sobe para os 430,8 no território continental.

O número de concelhos acima do limite de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes voltou a aumentar desde a semana passada. Entre a passada e esta sexta-feira, altura em que a Direcção-Geral da Saúde fez a última actualização deste indicador, o número de municípios acima do limite estabelecido pelo Governo passou de 175 para 213, um aumento de 22%. Quer isto dizer que quase 70% dos 308 concelhos do país (69,1%) se encontram agora acima do nível de risco.