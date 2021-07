Magistrados que vão para o Governo não deviam poder voltar aos tribunais, diz bastonário dos advogados

Menezes Leitão não vê gravidade no facto de profissionais condenados por abuso de menores ou burla continuarem a exercer, por ineficácia dos órgãos disciplinares da Ordem, onde se acumulam milhares de processos. “A única coisa feita por esta equipa ministerial foi aumentar os vencimentos dos magistrados judiciais e do Ministério Público”, critica, atacando recentes declarações do presidente do Supremo Tribunal de Justiça sobre o excesso de garantias de defesa dos arguidos: o poder judicial não deve ingerir-se na política.