Do “fanatismo pelo hip-hop” nasceu a Goat, uma marca de roupa sustentável

Criada durante a pandemia, a Goat Wearable Culture é uma marca de roupa portuguesa inspirada na cultura do hip-hop. Utilizando algodão orgânico, produzem t-shirts e bonés que pretendem “imortalizar” grandes nomes do género musical. De Tupac a Eminem.

“Criar um produto com que as pessoas se identifiquem” era o objectivo de Sebastião Melo e de Madalena Burguete, um casal de jovens lisboetas que encontrou na pandemia a oportunidade de começar algo novo. Em Março de 2020, quando a covid-19 começava a atingir o país, Sebastião, de 29 anos, perdeu o trabalho e Madalena, de 31, viu a sua carga horária significativamente reduzida. Formados em Marketing e Publicidade e em Design, respectivamente, decidiram pôr mãos à obra, aliar os conhecimentos de cada um e começar um negócio online: a Goat.

“Esta ideia veio do Sebastião e do seu fanatismo pelo hip-hop”, começa por contar ao P3 Madalena, que é responsável por toda a parte gráfica da marca. “Queríamos criar um produto que estivesse acessível para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo”, acrescenta Sebastião, explicando que o aumento da utilização da Internet e dos meios tecnológicos durante a pandemia acabou por facilitar a comercialização das peças. Em Setembro, lançaram-na.

Agora, “homenageiam e imortalizam” os G.O.A.T.S. (acrónimo para “greatest of all times”, em português, numa tradução livre, “os melhores de todos os tempos”) do hip-hop através de t-shirts e bonés com o semblante de artistas como Tupac Shakur, Eminem e Kendrick Lamar, bordados a cor. Ao contrário das "calças muito largas e dos colares de ouro” muitas vezes associadas ao género musical, as peças da Goat Wearable Culture são “minimalistas”, não deixando de “representar quem as usa”, explicam os fundadores.

Os produtos são feitos de algodão orgânico, e “toda a linha de produção é zero plásticos e zero poluição”, garantem, contando com certificação de organizações, como a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) e GOTS (Global Organic Textile Standard), que regulam a pegada ecológica e ética tanto dos materiais, como do processo de confecção.

Em tons de preto, branco e azul-escuro, as t-shirts e os bonés são unissexo. Os preços variam entre os 19 e os 30 euros e as peças podem ser adquiridos através do site.

