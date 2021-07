“Fora Bolsonaro”: estas bolachas são um protesto e já se tornaram virais

Diz-se que o caminho para o coração de alguém é através da sua barriga. E é o que Raíssa Accarini está a fazer. A professora de Biologia faz bolachas com a mensagem "Fora Bolsonaro", tentando assim desmobilizar a opinião pública a favor do Presidente do país.

Tudo começou por ser uma brincadeira, mas agora assume-se como um protesto contra Bolsonaro que se tornou viral. Raíssa Accarini confecciona centenas de bolachas por dia como tentativa de afastar o Presidente brasileiro do Governo. “As pessoas não estão preocupadas com o sabor, importam-se muito mais com a mensagem [que está escrita nas bolachas]. É só por isso que as compram. Poderia ser um sabor qualquer e as pessoas iam continuar a comprar”, disse a professora à Reuters.

O apoio a Jair Bolsonaro tem vindo a diminuir à medida que escândalos de corrupção relacionados com as vacinas da covid-19 surgem no seu Governo. Mas nem toda a gente concorda com a mensagem escrita nas bolachas. Monica van Atzingen, apoiante de Bolsonaro, diz que respeita Raíssa, as bolachas são “bonitas”, mas o que deveria estar escrito era: "Bolsonaro 2022". “Seria mais útil”, disse à Reuters.