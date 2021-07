Caminhadas na praia, uma garrafa perdida e bolos, muitos bolos

Um homem, três adolescentes e um cão em passeio pela costa belga. Assim se resume em poucas palavras a viagem que Miguel Calado Lopes fez de Bruxelas até à estância balnear de Knokke-Heist, na costa belga banhada pelo mar do Norte. Miguel, o filho Tomás, Lorïck, Sascha e a cadela Luna passaram cinco dias cheios de peripécias domésticas, caminhadas madrugadoras na praia, pedaladas eléctricas até à Holanda e visões de um futuro movido a eólicas. A aventura na íntegra, que também incluiu jogos de sociedade à mesa de jantar e muita confusão numa cozinha pequena, é para ler aqui.

Por cá, a Sofia Neves andou por Terras de Bouro e encontrou dois negócios vizinhos que muito têm feito para divulgar e preservar os produtos e as tradições do Gerês. A Loja do Parque, de Pedro e Rita, e o restaurante Cantinho do Antigamente, de Adelaide Pereira, vivem lado a lado e oferecem o melhor que se produz no território do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Luís Simões e Anisa Subekti continuam a pedalar e a desenhar Portugal. Esta semana partem de Monsaraz e chegam a Elvas, entre campos de vinhas, searas, girassóis e figos suculentos.

A Maria José Santana, por sua vez, foi a Coimbra conhecer a nova loja-tentação da cidade. Chama-se Doce Meu, é a irmã mais nova da Flor de Aveiro e abriu a 6 de Julho na Praça 8 de Maio. Entre Morgados do Bussaco, Santa Cruz ou ovos-moles, o difícil será mesmo escolher. Ainda na senda dos bolos, o Luís Octávio Costa apresenta a My Green Pastry, uma morada na Praça da República, no Porto, onde Marthe-Alexandrine faz bolos veganos com o coração e com sotaque francês. Bom apetite!

No capítulo dos vinhos, o Pedro Garcias escreve sobre a hipótese de a Casa do Douro ressuscitar, enquanto o Manuel Carvalho e o José Augusto Moreira apresentam as novidades da semana. Novidade é também o Aveleda Escape Garden, o jogo de fuga que a Quinta da Aveleda, em Penafiel, criou para ser feito nos seus belíssimos jardins. A Ana Isabel Pereira já andou por lá à procura da garrafa perdida.

A crónica do Miguel Esteves Cardoso desta semana é sobre o Batareo, um restaurante de Setúbal que é um templo do peixe. E o Humberto Lopes tem uma Memória de Viajante que nos leva até à Índia.

Por fim, a Carla B. Ribeiro dá-nos boleia a bordo de dois Cupra: o Formentor e-Hybrid e o Formentor VZ5. Boa viagem!

Por hoje é tudo. Volto no próximo sábado com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

Vale a pena saber

Já podemos viajar mas há muitas regras pelo caminho: as exigências de 17 países

Para onde vão voar os portugueses? Cabo Verde de sempre e a revelação Maldivas

M.Ou.Co: o novo hotel do Porto também é uma “casa da música”

Alentejo vai ganhar mais três praias: Montargil enche-se de desportos náuticos

Já podemos pernoitar numa autocaravana fora das zonas protegidas (por um máximo de 48 horas)