Que é o anti-semitismo? Regressa o debate a Israel

Ao definir o anti-semitismo como uma forma de racismo e de ódio ao outro, o ministro Yair Lapid coloca o Holocausto no mesmo plano que o genocídio arménio ou o dos tutsis do Ruanda. É uma tese que tem efeitos políticos.

Há questões que voltam sempre. Que é o anti-semitismo? O israelita Yair Lapid, ministro dos Negócios Estrangeiros, reabriu o debate em Israel. Toca um problema tão mais interessante quanto se segue a anos de manipulação política do tema por Bibi Netanyahu. Abriu, ao mesmo tempo, uma batalha diplomática com Varsóvia, a propósito do anti-semitismo e da verdade histórica.