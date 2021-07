Costa belga: as voltas que um passeio dá

Numa terra em que, feitas as contas de cabeça e andando pelas ruas, por cada dez carros topo de gama (BMW, Audi, Mercedes, especialmente a versão jipe AMG), há cinco Porsche e por cada cinco destes há dois Ferrari ou Bentley e por cada dois destes há um Rolls Royce, alimentar burros a pão-de-ló não constitui seguramente um sinal exterior de riqueza, muito menos uma ostentação saloia. Antes pelo contrário, é a realidade pura e dura da vida de um “sénior” de 73 anos, o autor destas linhas, a braços, com colheres de pau e panelas, com três adolescentes e um cão, todos eles sempre esfomeados. Além do mais, um burro a pão-de-ló não daria assim tanto nas vistas.