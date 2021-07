Shao Jieni esteve quase eliminada mas apurou-se para a segunda ronda

A portuguesa Shao Jieni recuperou neste sábado de uma desvantagem de 3-0 para vencer por 4-3 na primeira ronda do torneio de singulares de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ante a sueca Christina Källberg.

No Ginásio Metropolitano de Tóquio, a atleta portuguesa de 27 anos, 63.ª do ranking olímpico, ultrapassou a rival nórdica, 149.ª, de 21 anos, pelos parciais de 8-11, 9-11, 10-12, 11-6, 11-5, 11-8 e 11-6.

Yu Menyu, de Singapura, a 45.ª atleta do ranking olímpico, é a próxima adversária de Shao Jieni, de 27 anos e 63.ª do ranking olímpico, que foi 33.ª no Rio2016, em que atingiu, igualmente, a segunda ronda.

A outra mesatenista lusa em Tóquio 2020, Fu Yu, que foi 33.ª nos últimos Jogos, vai entrar em competição na segunda ronda, no domingo, às 7h30, horas de Lisboa.

Ainda neste sábado, Tiago Apolónia também se estreia na competição individual, defrontando o nigeriano Olajide Omotayo, actual campeão africano, às 12h15 de Lisboa, naquela que vai ser a sua quarta presença olímpica, a terceira em singulares, vertente na qual tem como melhor resultado o 17.º posto no Rio 2016.

Marcos Freitas inicia a quarta participação olímpica na terceira ronda, na segunda-feira, dia em que se junta a Tiago Apolónia e João Monteiro para a estreia nos oitavos-de-final no mapa de equipas masculinas, frente à Alemanha.