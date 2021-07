Ricardo Santos faz 65 no País de Gales e aproxima-se do top-10

Resultado deste sábado no Cazoo Open do European Tour só foi superado por dois jogadores

Ricardo Santos fez hoje o seu resultado mais baixo na época 2021 do European Tour. Aconteceu na terceira volta do Cazoo Open (€1.250.000 em prémios), prova apoiada pelo futebolista galês Gareth Bale que decorre no campo de Par 71 do The Celtic Manor Resort, em Newport, País de Gales.

Um 65 (-6) que lhe permitiu descolar dos 42.ºs para os 18.ºs. Tinha feito 71-72 nos dois primeiros dias, somando agora 208 (-5) aos 54 buracos. Apenas uma pancada o separa do lote do largo grupo de jogadores que partilham o 10.º lugar.

Tal como Ricardo Melo Gouveia no Italian Challenge, o algarvio terminou a sua volta de sábado com um eagle no 18 (Par 5), a juntar aos 5 birdies prévios (entre os buracos 13 e 15), num cartão que teve ainda 1 bogey (no 4). Neste sábado, apenas dois jogadores fizeram melhor que ele: o inglês Callum Shinkwin, com 63 (-8), e o sul-africano Bryce Easton, com 64.

O espanhol Nacho Elvira lidera muito destacado: soma 197 (64-67-66), 16 abaixo do Par, e leva para a jornada decisiva uma vantagem de 6 shots sobre o quarteto de segundos classificados, que inclui Callum Shinkwin, o norte-americano Chase Hanna, o sul-africano Justin Harding e o finlandês Mikko Korhonen, todos com 203 (-10).

Pedro Figueiredo também passou o cut na sexta-feira e, com dois scores iniciais de 73-69, até partiu para esta terceira volta uma pancada à frente de Ricardo, mas hoje fez 74 (+3), caindo dos 31.ºs para os 61.ºs, com 216 (+3).

