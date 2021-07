Remadores Fraga e Costa cumpriram e vão à repescagem

Os remadores portugueses Pedro Fraga e Afonso Costa cumpriram neste sábado com o previsto, com o terceiro lugar na sua eliminatória que dá direito a ir à repescagem no double-scull ligeiro no domingo.

A Itália e a Alemanha, respectivamente prata e bronze nos últimos Mundiais, em 2019, são adversários que os portugueses nunca venceram, pelo que a aposta foi garantir a melhor posição para a repescagem, ao invés de se desgastarem para tentar um improvável triunfo.

No Sea Forest Waterway, a dupla lusa foi terceira classificada na sua regata, com 6m44,09s, ficando atrás da Alemanha, vencedora em 6m21,71s, e da Itália, segunda em 6m24,25s.

No domingo, Fraga e Costa, que geriram as energias para manter a posição toda a prova, têm de garantir um dos melhores três lugares na sua regata, que inclui ainda o Canadá, o adversário mais forte, o Chile, a Ucrânia, o Uruguai e a Tailândia.

No remo, os dois primeiros de cada uma das três eliminatórias avançam para as “meias”, enquanto as 12 tripulações remanescentes vão, no domingo, disputar as seis vagas por preencher, com os três mais fortes de cada uma das duas competições a qualificarem-se.

Aos 38 anos, o portuense Pedro Fraga contabiliza já dois diplomas olímpicos, com o oitavo lugar em Pequim 2008 e o quinto em Londres 2012, ambos com Nuno Mendes.

O lisboeta Afonso Costa, de 25 anos, estreia-se em Jogos Olímpicos.