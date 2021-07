Portugal bem colocado na qualificação por equipas no ensino

Portugal ocupa, após o primeiro de dois dias de qualificação no ensino (equestre) dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, a quinta posição na tabela de apuramento para a fase seguinte por equipas, após neste sábado terem competido Maria Caetano e Rodrigo Torres.

No quadro colectivo, a participação portuguesa está bem colocada, após Caetano ter somado 2264 pontos e Torres outros 2338,5, com João Miguel Torrão a entrar em acção no domingo para completar o esforço colectivo.

Na tabela individual, em que avançam os dois melhores de cada grupo e os seis outros melhores classificados entre todas as “poules”, Maria Caetano foi quarta no grupo B, com Rodrigo Torres no quinto posto no C.

Além da equipa de ensino, Portugal conta com Luciana Diniz, nos saltos de obstáculos, na equipa de equestre nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, a decorrer no Japão até 8 de Agosto.