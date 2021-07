Pedro Sousa eliminado na estreia perante Davidovich Fokina

O português Pedro Sousa foi batido na estreia em Jogos Olímpicos pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina, na primeira ronda do torneio de singulares de Tóquio 2020.

No primeiro jogo no court 2 do Ariake Tennis Park, o lisboeta de 33 anos, número um português e actual 120.º do ranking mundial, não conseguiu contrariar o favoritismo do malaguenho, 16.º cabeça de série e 35.º da hierarquia.

No piso rápido nipónico, sob um calor tórrido, com 31º de temperatura e 70% de humidade, que conferiam uma sensação térmica de 38º, Pedro Sousa foi batido em uma hora e dois minutos por Davidovich Fokina, por 6-3 e 6-0.

Cedo Davidovich Fokina impôs a sua superioridade, chegando, facilmente, no primeiro set, a uma vantagem de 5-0, em menos de meia hora. Depois, Sousa conseguiu responder, ao vencer o sexto jogo, quebrando o serviço do espanhol, mas não conseguiu melhor do que fechar o parcial em 6-3.

A história repetiu-se no segundo set, com Davidovich Fokina a “anular” o serviço a Pedro Sousa, que perdeu seis jogos e falhou na “missão” de igualar o feito de Gastão Elias no Rio 2016, onde se tornou no primeiro tenista português a vencer um encontro no torneio olímpico de singulares.

O espanhol aproveitou o primeiro match point e marcou encontro na segunda ronda com o vencedor do embate entre o italiano Lorenzo Musetti e o australiano John Millman.

Pedro Sousa volta ainda neste sábado aos courts da capital nipónica para, juntamente com João Sousa, disputar o acesso aos oitavos-de-final do torneio de pares, frente aos anfitriões Kei Nishikori e Ben McLachlan.

João Sousa, 137.º do mundo, vai iniciar a segunda experiência olímpica, depois de ter sido eliminado na primeira ronda no Rio 2016, frente ao checo Tomas Machac, 145.º da hierarquia.