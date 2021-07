Melo Gouveia no grupo de honra para última volta em Itália

Com um eagle no último buraco ascendeu ao terceiro lugar do Italian Challenge

Ricardo Melo Gouveia manteve este sábado a tendência ascendente no Italian Challenge (€300.000 de prize-money), prova do Challenge Tour que que decorre no Margara Golf Club, em Fubine, Piemonte, no norte de Itália. Se no segundo dia, sexta-feira, subira de 7.º para 5.º, hoje passou para 3.º, graças a uma excelente parte final na terceira volta, concluída com birdie-par-par-eagle para o resultado de 69 pancadas, 2 abaixo do Par 71, e um total de 204 (-9).

Ao marcar apenas 3 pancadas no Par 5 do 18, o português conquistou o direito de jogar domingo no grupo de honra com a dupla que partilha o comando, composta pelo austríaco Lucas Nemecz (68-67-67) e o espanhol Santiago Tarrio (67-66-69), ambos com 202 (-11). Este trio sai amanhã pelas 9h55. Melo Gouveia parte em busca da sua quarta vitória no Challenge Tour.

No quarto lugar, com 205 (-8), encontram-se Ugo Coussaud (71-68-66), o espanhol Manuel Elvira (67-64-74) e o italiano Jacopo Vecchi Fossa (69-67-69). O líder aos 36 buracos, o francês Frederic Lacroix, caiu para os 7.ºs ao assinalar 76 (+5).

Tomás Bessa, o segundo português que passou o cut em Itália, jogou pelo segundo dia consecutivo abaixo do Par (71-68-70), mas desceu uma posição na tabela, dos 25.ºs para os 26.ºs.

