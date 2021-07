José Paulo Lopes bate recorde pessoal na estreia olímpica

O nadador português José Paulo Lopes, 20.º classificado nos 400 metros estilos em Tóquio 2020, alcançou neste sábado um novo recorde pessoal, admitiu que “não podia estar mais feliz” na sua estreia em Jogos Olímpicos, apontando já aos 800 livres.

“Sinto-me privilegiado. Estrear-me no maior palco do mundo com recorde pessoal... melhor só se fosse também o recorde nacional. Mas não podia estar mais feliz. Agora é descansar um bocado e tentar fazer o mesmo nos 800 livres”, afirma.

Lopes, que se estreou em Jogos Olímpicos, nadou a distância em 4m16,52s, novo máximo pessoal, batendo por mais de dois segundos o segundo colocado da série, o equatoriano Tomás Ávila, e por quase cinco o israelita Ron Polonsky, terceiro.

O português estreou a natação em Tóquio 2020 e, apesar de vencer o “heat”, ficou longe de conseguir um dos oito melhores registos, que dariam acesso à final.

Ainda assim, o estreante explica que a experiência está a ser boa e que, para os 800 livres, marcados para terça-feira, o objectivo é “melhorar o recorde pessoal, que é o nacional”, fixado em Maio deste ano nos 7m52,81s.

Na estreia, “o nervosismo está sempre lá”, mas considera que este efeito “também faz bem”, porque lhe mostra os limites e baliza a experiência e a determinação em sair-se bem, fazendo um balanço positivo dos primeiros Jogos, que, para José Paulo Lopes, ainda vão a meio.

“Estou a gostar muito. A única coisa [negativa] é não haver público [devido à pandemia de covid-19]. Faria muita diferença. (...) Não é bem o espírito dos Jogos Olímpicos. Mas de resto está a ser tudo incrível”, descreve.

José Paulo Lopes, um de oito portugueses na natação, seis na piscina e dois em águas abertas, volta a competir nos 800 metros livres, a outra distância em que conseguiu apurar-se.