Equatoriano Richard Carapaz vence a prova de estrada do ciclismo

O ciclista equatoriano de 28 anos Richard Carapaz venceu, isolado, a prova de estrada de ciclismo e conquistou, neste sábado, a medalha de ouro. É apenas a terceira medalha olímpica deste país da América do Sul. Carapaz finalizou os 234km da corrida após 6h05m26s.

Atrás de Carapaz, e já a 1m07s, chegou o belga Wout van Aert, que ficou com a prata olímpica após um sprint disputado, entre outros, com o esloveno Tadej Pogacar, que ficou com o bronze, depois de há menos de uma semana se ter sagrado vencedor do Tour.

No que diz respeito aos portugueses, o melhor classificado foi João Almeida, que cruzou a linha de meta no 13.º posto, a 3m38s do vencedor na sua estreia em Jogos Olímpicos. Quanto a Nélson Oliveira, terminou no 41.º lugar, a 10m12s do vencedor.

A participação portuguesa no ciclismo de estrada prossegue na quarta-feira, na prova de contra-relógio - 44,2km com início e fim na pista de Fuji - onde João Almeida e Nélson Oliveira competem.

Portugal tem ainda Maria Martins no ciclismo de pista e Raquel Queirós no “cross country” olímpico.