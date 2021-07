A estreia de Catarina Costa nos Jogos quase deu um bronze

Judoca de Coimbra perdeu com a mongol Urantsetseg Mönkhbatyn no Budokan, em Tóquio.

Catariana Costa falhou a medalha de bronze no torneio de judo dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A judoca portuguesa perdeu por ippon com a mongol Urantsetseg Mönkhbatyn​ no combate que atribuía o bronze de repescagem.​

A judoca portuguesa até começou bem, ao ataque, mas a atleta asiática, uma antiga campeão do mundo (2013) e com muitas medalhas em grandes competições, mas sem qualquer posição de pódio em Jogos Olímpicos​, acabou por ganhar na luta no chão, com uma chave a um dos braços de que a portuguesa não se conseguiu libertar.

Apesar da derrota, foi um dia em grande para a judoca portuguesa na sua estreia olímpica na pátria do judo de onde sai na 5.ª posição. Na sessão da manhã, derrotou na primeira ronda a georgiana Aisha Gurbanli, pontuando com waza-ari aos 2m05s e gerindo o combate até ao fim.

Na ronda seguinte, a portuguesa apanhou pela frente a chinesa Li Yanan, derrotando-a com waza-ari a menos de 30 segundos do fim do combate, após uma revisão dos árbitros que o treinador João Neto, também ele um antigo judoca olímpico, sugeriu com gestos. Só perdeu ao terceiro combate com a ucraniana Daria Bilodid.