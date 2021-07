A boa onda do surf já chegou aos Jogos Olímpicos

Em Tóquio, garantidamente não haverá medalha de Frederico Morais, infectado com covid-19. Miguel Pedreira, especialista na modalidade, aponta ao PÚBLICO que “Kikas” poderia ter sido feliz no Japão, mas que até acredita mais nas atletas do sector feminino.

Não há certezas sobre as reais origens do surf, mas há uma suspeita forte de que terá sido algures no Havai ou na Polinésia. Numa ou noutra, terá sido nas águas do Oceano Pacífico. O destino tratou de garantir que é também nessas águas, mas em território japonês, que a modalidade se vai estrear em Jogos Olímpicos.