Que música dança a dança?

A propósito de O Canto do Cisne , de Clara Andermatt com música de Vítor Rua, e em diálogo com os criadores, reflectimos sobre as possibilidades de casamento contemporâneo da música com a dança.

No penúltimo dia do Festival ao Largo, fomos ouvir a dança. Chamava-nos especialmente a primeira peça de Clara Andermatt, mas com os olhos postos na música de Vítor Rua. Que música quer e pode dançar a dança, afinal? A questão é vasta, mas não nos podemos afastar do nosso objecto concreto: O canto do cisne, remontagem do espectáculo de Clara Andermatt de 2004, uma das últimas peças dançadas pelo Ballet Gulbenkian antes da sua extinção.