TEIP: Escolas inovam pouco, mesmo tendo autonomia

Aulas com dois professores e contratação de mediadores são estratégias seguidas pela maioria dos estabelecimentos de ensino incluídos no programa.

Apesar de terem autonomia para desenvolver abordagens adaptadas ao contexto da população que servem, a generalidade das escolas integradas no programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) não inovam nas estratégias utilizadas. A maioria delas usa os recursos adicionais que o Ministério da Educação disponibiliza para colocar dois professores em sala de aulas ou contratar mediadores. As conclusões são de um investigador da Universidade do Porto.