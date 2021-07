Restaurantes “expressamente proibidos” de guardar comprovativos de testes e dados pessoais dos clientes

Os restaurantes dos concelhos de risco elevado e muito elevado, onde é necessário realizar testes ou a apresentação do certificado de vacinação, estão “expressamente proibidos” de guardar comprovativos de testes e dados pessoais dos clientes.

A norma surge na resolução do Conselho de Ministros de 22 de Julho onde se lê que é “expressamente proibido o registo ou a conservação de dados pessoais associados ao Certificado Digital COVID da UE ou a resultados de testes, incluindo comprovativos da sua realização, associados à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da mesma, devendo a consulta de dados pessoais para efeitos de verificação do cumprimento do disposto no presente artigo limitar-se ao estritamente necessário.”

Apesar de ser uma norma que visa proteger o direito à protecção de dados pessoais, levanta-se a questão de como é que, em caso de fiscalização, se consegue comprovar que foram realizados testes ou apresentados comprovativos.

A resolução entra em vigor esta sexta-feira, um dia depois de ter sido publicada.

Nos concelhos de risco elevado ou muito elevado é exigido um teste negativo ou o certificado digital (para um certificado de vacinação ser válido terá de ter o esquema vacinal completo) para poder fazer refeições no interior do restaurante. A medida só se aplica entre as 19h de sexta-feira e as 22h30 de domingo. Se optar por uma esplanada não terá de apresentar nem o certificado, nem teste negativo, uma vez que essas exigências se aplicam apenas ao interior do restaurante.