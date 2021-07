Porto ultrapassa Lisboa, quase 70% dos concelhos acima do nível de risco. Saiba como está o seu

Número de concelhos acima do limiar de risco aumentou 22% no espaço de uma semana: há agora 213 municípios com mais de 120 casos por 100 mil habitantes. Albufeira é o município português com maior incidência.

O número de concelhos acima do limite de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes voltou a aumentar desde a semana passada. Entre a passada e esta sexta-feira, altura em que a Direcção-Geral da Saúde fez a última actualização deste indicador, o número de municípios acima do limite estabelecido pelo Governo passou de 175 para 213, um aumento de 22%. Quer isto dizer que quase 70% dos 308 concelhos do país (69,1%) se encontram agora acima do nível de risco.

Segundo o boletim, há 94 concelhos com uma incidência entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes (acima do primeiro limite de risco imposto pelo Governo) — mais quatro do que na última avaliação. Há 76 que registam entre 240 e 479,9 casos (mais 28) e 36 que têm entre 480 e 959,9 casos (mais três). Existem ainda sete concelhos no nível mais elevado da escala de risco, mais quatro do que na semana passada. Estes sete concelhos registam uma incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

O concelho do Porto regista agora uma incidência superior ao concelho de Lisboa, tendência que já vinha a formar-se desde a semana passada, mas que ainda não se havia concretizado. O Porto tem agora 871 casos por 100 mil habitantes, um aumento em relação aos 758 casos registados na semana passada. Lisboa contabiliza 840 casos, uma subida ligeira em relação aos 831 casos da avaliação anterior e um valor que confirma a tendência de estabilização das novas infecções na região da capital.

Todos os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa continuam acima do limite de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes. Os concelhos com mais casos são Lisboa (840), Moita (720), Barreiro (713), Vila Franca de Xira (609) e Loures (559).

Pela segunda semana consecutiva, Albufeira é o concelho com mais casos por 100 mil habitantes: são 1553, uma nova subida em relação aos 1291 da semana anterior. No mesmo nível de risco deste concelho estão mais quatro municípios que também pertencem ao Algarve: Lagos (com 1034 casos), Loulé (1120), Portimão (1137 casos) e São Brás de Alportel (983 casos). Pedrógão Grande (966 casos) e Sines (1335) também têm mais de 960 casos por 100 mil habitantes.

No lado oposto, há nove municípios que registam uma incidência nula: não tiveram nenhum caso de covid-19 nos últimos 14 dias. São eles Barrancos, Corvo, Figueiró dos Vinhos, Lajes do Pico, Melgaço, Nordeste, Santa Cruz das Flores, Sardoal e Vila Velha de Ródão.