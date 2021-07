Número de farmácias com testes gratuitos sobe para 406. Saiba quais

A lista de farmácias em Portugal continental que disponibilizam testes rápidos de antigénio à covid-19 totalmente comparticipados conta agora com 406 estabelecimentos, de acordo com a lista divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa).

A maior parte das farmácias continua, para já, sem aderir (há cerca de 2900 no país), mas há agora mais concelhos que contam com pelo menos uma integrada neste regime que prevê a comparticipação a 100%. Mais de metade dos municípios de Portugal continental (cerca de 53%) contam agora com pelo menos uma farmácia onde é possível realizar testes rápidos sem custos para os clientes.

O Insa divulgou a nova actualização da lista inicialmente publicada a 1 de Julho, encontrando-se disponível para consulta no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou no site do Infarmed. Além das 406 farmácias, a listagem inclui também 104 laboratórios aderentes.

A comparticipação está limitada a um máximo de quatro testes por mês por pessoa e não se aplica àqueles que já têm o certificado de vacinação ou o certificado de recuperação. O programa também não abrange testes a menores de 12 anos.