Covid-19: mais 16 mortes e 3794 casos. Incidência continua a subir

Há, actualmente, 855 doentes internados, menos cinco pessoas do que no balanço anterior.

Portugal registou na quinta-feira 16 mortes e 3794 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira. No total, desde o início da pandemia já foram reportados 947.038 casos de covid-19 e 17.264 óbitos associados à doença.

Há dois dias que o número de pessoas internadas continua a descer e existem, actualmente, 855 doentes hospitalizados, menos cinco pessoas do que no balanço anterior. Já os internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) estabilizaram esta sexta-feira e contam-se, agora, 178 pessoas em UCI, à semelhança do dia anterior.

Recuperaram da doença 3232 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 876.240 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

Os indicadores da matriz de risco que guia o desconfinamento foram actualizados no boletim desta sexta-feira: o índice de transmissibilidade da doença – designado por R(t) –, situa-se nos 1,07 tanto a nível nacional como em Portugal continental. Este valor representa uma descida face aos 1,09 registados na última quarta-feira, data em que as autoridades de saúde actualizaram estes valores pela última vez.

Já a incidência também subiu e há agora 418,3 casos de infecção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias em Portugal, valor que sobe para os 430,8 no território continentes. Na quarta-feira, a incidência fixava-se em 409 em todo o território nacional e em 421,3 em Portugal continental.

O Governo actualizou esta quinta-feira, depois da reunião do Conselho de Ministros, as listas de concelhos de risco elevado, muito elevado e em alerta. Actualmente, cerca de 80% da população de Portugal continental, o que corresponde a aproximadamente 7,7 milhões de portugueses, passa a estar proibida de circular na rua entre as 23h e as 5h, depois de o número de concelhos em que se aplica o recolher obrigatório ter aumentado para 116.