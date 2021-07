Insultos homofóbicos terminam em agressões físicas entre militantes do Chega e comerciante de Viseu

Igor Ferreira/Jornal do Centro

Candidato à Câmara e dirigente do Chega envolvidos na discussão. Partido diz que mantém confiança. Alegado agredido lamenta as constantes “bocas”.

Um jovem de 26 anos diz ter sido agredido por um dirigente do Chega em Viseu e acusa o candidato do partido à Câmara Municipal de ter assistido a tudo e ainda o ter agarrado. Conta que tem sido alvo constante de ataques verbais homofóbicos, apesar de estar casado com uma mulher. Na última quarta-feira, foi necessária a intervenção da PSP. A história foi trazida a público pelo jornal Expresso desta sexta-feira.