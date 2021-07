“Condicionamento” e “asneira”: cinco deputados do PS criticam artigo dos selos de qualidade contra fake news

Na terça-feira, cinco deputados socialistas com considerável peso político na bancada votaram desalinhados do seu partido na questão da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital e a favor da revogação do artigo 6.º, que dá a entidades privadas o poder de certificarem o que é desinformação e de darem selos de qualidade, proposta pela Iniciativa Liberal (IL) e pelo CDS. Mas Jorge Lacão, Sérgio Sousa Pinto, Marcos Perestrello, Pedro Bacelar de Vasconcelos (que se absteve na proposta da IL) e Ascenso Simões fizeram mais do que isso: entregaram declarações de voto em que classificam a insistência do PS em manter o artigo e os ditos selos como uma “forma de condicionamento ou constrangimento da liberdade de expressão” e até mesmo como uma “asneira”.