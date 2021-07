Mitos na resposta militar do regime em 1961: para Angola rapidamente e em força!

Com as palavras “andar rapidamente e em força” na defesa de Angola, António de Oliveira Salazar, no serão do dia 13 de Abril de 1961, em declarações transmitidas na rádio e na TV públicas, quis deixar uma mensagem política clara. Haveria uma reação militar eficaz do governo português ao sangrento levantamento armado iniciado no norte de Angola, quase um mês antes, a 15 de março de 1961. Este fora da responsabilidade da organização independentista liderada por Holden Roberto, a União dos Povos de Angola (UPA), sobretudo com membros de etnia bacongo, que predominava no norte de Angola e em regiões adjacentes do Congo ex-belga, e que se tinha tornado independente em 30 junho de 1960. Os reforços significativos prometidos por Salazar permitiram a campanha de reocupação das partes do norte de Angola controladas pela UPA, que teve como marco a tomada de Nambuangongo, em Agosto de 1961. Seguir-se-ia uma guerra de guerrilha, tipicamente prolongada, com o desfecho conhecido.