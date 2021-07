Fez-se luz em Coimbra, com uma ideia para tornar inteligente a iluminação pública

Luxifer, um dispositivo que controla a iluminação pública LED, foi o vencedor da primeira edição do concurso Future City Challenge de Coimbra que desafiava os participantes a criarem soluções inovadoras com impacto na comunidade, anunciou hoje, 23 de Julho, a organização.

“Luxifer foi o projecto vencedor da primeira edição do Future City Challenge e que tem como objectivo o controlo da iluminação pública LED, adaptando-a ao conforto, ao tráfego e à segurança, assim como a automação de questões relacionadas com a manutenção da mesma, aumentando a sua eficiência e proporcionando um impacto muito positivo na cidade”, refere a organização numa nota de imprensa.

Segundo o documento, estavam “nove equipas seleccionadas” para o prémio final que “desenvolveram os seus protótipos, tirando partido da The Things Network, uma rede sem fios de longo alcance LoRaWAN (Long-range Wide Area Network) com uma cobertura significativa em Coimbra e apropriada para projectos IoT (Internet of Things)”.

“O vencedor foi anunciado na cerimónia que decorreu hoje, no Convento de São Francisco, em Coimbra, e a equipa vencedora receberá um prémio de cinco mil euros oferecido pela Critical Software, além do acesso a três meses de incubação no Nest Collective, incluindo mentoria e utilização dos seus espaços e serviços”, refere o comunicado.

Presentes na cerimónia, dois dos elementos do projecto vencedor explicaram que identificaram que “existia um problema ao nível das luminárias em Coimbra, uma vez que sempre que existia uma avaria, essa situação tinha de ser reportada por um cidadão, o que não fazia qualquer sentido”.

“O Luxifer terá a capacidade para controlar luminárias, comunicar o seu estado actual e eventuais avarias de forma automática aos técnicos responsáveis. Estamos muito felizes por receber esta distinção numa área na qual nos identificamos bastante, que é a Internet das Coisas, o objectivo passa por continuar a aprender e a evoluir”, referem João Cardoso e João Ferreira.

O director de Inovação da Critical Software não escondeu a “satisfação com o resultado desta primeira edição do Future City Challenge”, tendo em conta “a qualidade dos projectos” apresentados. “Comprova a grande aptidão que o talento português tem para desenvolver soluções tecnológicos, sempre com foco na inovação. Queríamos com esta iniciativa promover a cidadania, incentivando os participantes a identificar desafios e desenvolver ideias com verdadeiro impacto na cidade, utilizando Internet of Things e a The Things Network”, justifica Bernardo Patrão.

O director de Sistemas de Informação e Inovação da Câmara Municipal de Coimbra, parceira do concurso, refere que a autarquia tem “muito gosto” em associar-se a iniciativas como o Future City Challenge - Coimbra e à rede comunitária The Things Network (TTN Coimbra) para a Internet of Things (IoT).

“Actividades de cidadania como esta por parte da Critical Software são relevantes para tornar Coimbra uma cidade cada vez mais inteligente e sustentável, tornando-a mais atractiva para todos os que nela vivem, trabalham, estudam ou a visitam. Este é também um objectivo da câmara”, defendeu Nuno Pimenta que, no seu entender, “juntar inovação, talento e empreendedorismo é, sem dúvida, um enorme desafio”.

O Future City Challenge - Coimbra é, de acordo com os promotores, uma competição promovida pelo Fikalab, laboratório de inovação da Critical Software, e reflecte a cultura da empresa tecnológica de incentivo ao desenvolvimento de projectos com impacto positivo na sociedade.

A iniciativa contou com o apoio, para além da autarquia, do Centro de Ecologia Funcional, do Nest Collective, do Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra e da Escola Superior Agrária e do Instituto Superior de Engenharia, do Politécnico de Coimbra.