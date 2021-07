Postais dos Jogos Olímpicos: o que se vive dentro e fora do estádio

A pandemia adiou o início dos Jogos Olímpicos, que devia ter acontecido em 2020, para as 12h desta sexta-feira, 23 de Julho. Mais de 11 mil atletas aterraram em Tóquio, no Japão, vindos de 205 países para participar no evento que, mesmo sem público e com os casos de covid-19 a aumentarem no país — o que motivou protestos contra as Olimpíadas —, vai mesmo acontecer.

À margem do que se passa dentro do Estádio Olímpico de Tóquio (mas sempre relacionado) ou dentro do recinto, os fotógrafos da Reuters captaram algumas imagens que podem ser bons postais. Um cão a descansar no braço do dono, uma claque de cheerleaders ou o pequeno-almoço do hotel onde estão alojados alguns jornalistas: as imagens desvendam o ambiente que se vive, por estes dias, no Japão. E o PÚBLICO também.