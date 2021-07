A culpa de Merkel e a ganância espacial

O reconhecimento vem do centro da Europa e o seu simbolismo não podia ser maior. Angela Merkel, na sua última grande conferência de imprensa enquanto chanceler alemã, assumiu que não fez o suficiente para cumprir as metas climáticas do acordo de Paris. É uma crítica à Alemanha e à União Europeia. É a confissão da culpa, feita pela principal voz da elite política europeia, no falhanço face ao futuro do planeta e das jovens gerações.