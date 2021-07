Software de espionagem, o “outro lado” da Start Up Nation que é Israel

As ramificações da tecnologia de espionagem israelita ficaram em evidência com a investigação Pegasus: “O que acontece na Palestina não fica na Palestina”, comentava no Twitter o analista Yousef Munayyer. Referia-se às revelações do consórcio de jornalistas que investiga como os clientes da empresa israelita NSO terão usado um software de espionagem para smartphones para vigiar jornalistas, activistas, empresários, e políticos. Algumas das pessoas que se suspeita que tenham sido vigiadas, ou pessoas próximas delas, estão mortas, como o jornalista mexicano Cecilio Pineda ou o saudita Jamal Khashoggi. Outras foram raptadas, como a princesa Latifa, do Dubai, que tentava fugir do país. França abriu uma investigação judicial a potencial vigilância de jornalistas, e há suspeitas de que tenha havido tentativas de espiar o próprio Presidente, Emmanuel Macron.