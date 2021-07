Virginia López: “Todas podemos ser supervendedoras, supervencedoras”

A espanhola Virginia López chegou a Lisboa há 20 anos para estudar jornalismo, carreira que acabaria por abraçar. Mas, dez anos depois, ingressou no mundo das vendas, no sector da cosmética — e nunca mais o largou. Tornou-se uma “supervendedora” e uma “supervencedora”, como gosta de se chamar. Durante a última década, reuniu técnicas e conselhos para ser bem-sucedida no sector comercial, dicas essas que partilha, agora, no livro Supervendedora, Supervencedora, que chegou às livrarias esta quinta-feira, com o selo da editora Contraponto.