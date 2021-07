Sitava desconvoca greve de Julho e Agosto na Groundforce

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) anunciou esta sexta-feira que desconvocou a greve prevista na Groundforce, nos dias 30, 31 de Julho e 1 de Agosto, depois da confirmação da TAP do pagamento aos trabalhadores.

“Na sequência da reunião havida com o Sr. MIH [ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos] e da posterior confirmação por parte da TAP do cumprimento imediato dos compromissos anunciados no comunicado do Ministério das Infraestruturas e Habitação, nomeadamente o pagamento dos subsídios de férias e das anuidades”, e com os “claros compromissos em relação à alteração do quadro accionista da empresa que julgamos indispensáveis para a estabilização e perenidade da SPdH/Groundforce, considera o Sitava estarem reunidas as condições mínimas necessárias para que as greves anunciadas sejam desconvocadas”, adiantou, em comunicado.

Para já, os sindicatos dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) e dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) mantêm os avisos prévios de greve em vigor para a Groundforce “até à data em que os pagamentos forem efectivamente concretizados, visto que num passado recente estes dois sindicatos já teriam chegado a acordo para o pagamento do subsídio de férias, tendo o mesmo sido recusado por parte de Alfredo Casimiro que, apesar das mudanças iminentes da estrutura accionista, à data de hoje ainda é o presidente do conselho de administração”, adiantaram, na quinta-feira.

Estas estruturas recordaram que “encontram-se emitidos avisos prévios de greve” para o final de Julho e para o mês de Agosto, incluindo greve total das 00h00 do dia 30 de Julho até às 24h00 do dia 31 de Agosto, prolongando-se ao trabalho suplementar até ao final do ano.

Pelo contrário, os sindicatos dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) e dos Economistas (SE) desconvocaram na quinta-feira a greve na Groundforce marcada para 31 de Julho, 1 e 2 de Agosto.

“Fruto da histórica greve do fim-de-semana passado, do qual os trabalhadores são os únicos protagonistas, foi possível, numa reunião hoje às 14:30, chegar a um compromisso com o Governo, no sentido de desbloquear, com efeitos imediatos a greve dos dias 31, 1 e 2 de Agosto”, informaram as estruturas sindicais, em comunicado, na quinta-feira.

Os termos da desconvocação, explicaram, são o “pagamento do subsídio de férias e das anuidades vencidas 2021, antes do processamento salarial de Julho (dia 28), para todos os trabalhadores”, a “garantia efectiva, e já tornada pública pelo Governo, do pagamento pontual e integral do salário de Julho”, bem como a “garantia efectiva, e já tornada pública pelo Governo, de que a situação accionista da Groundforce será resolvida muito em breve, ou pela venda das acções a um privado por parte do Montepio, ou por acção/intervenção do Estado português e da TAP”.

“Como em qualquer processo, a confiança tem que imperar entre os interlocutores, nem que seja numa dimensão mínima e por um bem maior”, consideraram os representantes dos trabalhadores, que afirmam que “a forte mobilização de todos os trabalhadores em todos os aeroportos”, na greve do fim-de-semana passado, “foi determinante para este desfecho”.

A Groundforce conta com cerca de 1600 trabalhadores sindicalizados, sendo o Sitava, com mais de mil, o sindicato com mais peso, seguido do STHA e do STTAMP.