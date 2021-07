PSD e BE acusam PS de ser parcial nas conclusões do inquérito ao Novo Banco

Sociais-democratas e bloquistas defendem que o relatório da comissão de inquérito deve espelhar melhor a intervenção do actual Governo na venda do Novo Banco, em 2017, ao Lone Star.

O PSD acusou esta sexta-feira o PS de querer “aligeirar responsabilidade” no relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco na parte que se refere ao processo de venda do banco em 2017. O BE alinha pelo mesmo: o relatório, feito pelo deputado socialista Fernando Anastácio, “padece de parcialidade” quanto à intervenção do Governo de António Costa na alienação do banco.

O relatório preliminar com as conclusões da comissão de inquérito foi apresentado na terça-feira passada. O seu autor foi o deputado do PS. Esta sexta-feira, termina o prazo para os partidos apresentarem propostas de alteração ao relatório, que tem votação final marcada para segunda e terça-feira da próxima semana. Para já, os dois partidos, que fizeram conferência de imprensa para apresentar as suas conclusões e propostas, não gostaram do que viram no relatório quanto ao papel do actual executivo na venda do banco ao Lone Star.

A posição do PSD quanto ao relatório dos trabalhos da comissão de inquérito foi transmitida aos jornalistas esta sexta-feira pelo deputado Duarte Pacheco, no Parlamento. “Foi o senhor primeiro-ministro que anunciou a alienação [do Novo Banco] ao país. Não pode, depois, dizer-se que todo o processo foi desenvolvido pelo Banco de Portugal esquecendo a responsabilidade governamental naquela fase”, disse o deputado do PSD, em declarações transmitidas pela RTP 3. “Percebo que, quando as coisas não correm bem, se tente aligeirar as responsabilidades. É aquilo que, mais uma vez, o PS vai tentar fazer”, concluiu.

Também em declarações transmitidas pela RTP 3, a deputada do BE, Mariana Mortágua, criticou a forma como o relatório retrata a posição do executivo do PS no momento da venda. O relatório “padece de uma parcialidade evidente no que toca à intervenção do Governo sobretudo no processo de venda ao Lone Star”, disse a parlamentar, defendendo que a principal conclusão da comissão de inquérito é que “as condições que o PS aceitou não foram as melhores. As imposições da Comissão Europeia à venda não foram as que melhor protegeram o interesse público”, o que gerou uma “venda desequilibrada” que acabou por dar um poder ao accionista para consumir a almofada de capital de 3,89 mil milhões de euros.

Falhas no contraditório e papel da gestão

A intervenção do Governo PS na venda é uma das matérias onde o PSD vai apresentar alterações. Mas há mais: o PSD quer que o relatório contenha os contraditórios “do princípio ao fim” e não apenas nas conclusões da auditoria do Tribunal de Contas ao financiamento público do Novo Banco.

Um dos exemplos dado é a necessidade de introduzir no relatório o contraditório do Banco de Portugal sobre as falhas de supervisão apontadas pelo relatório Costa Pinto. Isto porque, é importante referir que o supervisor “actuou respeitando isto ou aquilo” e lembrar que o relatório, que avaliou a supervisão até à resolução do BES, “questiona algumas das conclusões a que o próprio chega”.

O PSD também referiu ter dúvidas quanto ao que ficou comprovado no que foi apurado “quanto à existência de reformulação de créditos já com esta administração [do Novo Banco], nomeadamente em casos pontuais de alguns dos grandes devedores”. Neste ponto, o BE não tem dúvidas sobre o modo como a gestão do Novo Banco contribuiu para aumentar o recurso à almofada de capital criada pelo Acordo de Capitalização Contingente.

“Ficou provado que há um conjunto de acções do banco que afectam as chamadas de capital e que sobre os quais não há controlo”, afirmou Mariana Mortágua, acrescentando que outra das conclusões dos trabalhos passa pela “deficiente capacidade de recuperação de crédito por parte do Novo Banco, que ficou evidente na possibilidade dos maiores devedores fugirem às dívidas, através de manobras dilatórias”.

O PSD decidiu apresentar propostas de alteração apenas na parte das conclusões do relatório. “Temos várias dezenas de propostas de alteração que visam introduzir seriedade, factualidade e equilíbrio”, afirmou o deputado social-democrata. O Bloco de Esquerda apresentará “cerca de 60 propostas de alteração”.

Mortágua adiantou que as propostas vão reflectir as principais conclusões a que o partido chegou. A saber: houve falhas na supervisão até à queda do BES, que envolvem Carlos Costa “mas também Vítor Constâncio”; “a resolução prejudicou valor do banco e as contas públicas”; “ao aceitar uma venda naquelas condições, o Governo desprotegeu o interesse público”; e a gestão do Novo Banco “contribuiu para maximizar as perdas, maximizando também a injecção de capital no Novo Banco em benefício do accionista Lone Star”.

Sem emenda

Já quanto à parte do apuramento dos factos, o PSD foi muito crítico do relatório preliminar da comissão de inquérito. “O PSD vai votar contra toda – e não apresenta uma única proposta de alteração – a parte referente ao apuramento dos factos. Pela limitação de tempo”, disse e porque “não tem emenda. Da página 1 até à página final”. “O que não tem emenda não vale a pena propor alterações”, disse.

O voto final do PSD ao relatório está assim em aberto. Tudo depende da aceitação que as suas propostas tiverem junto de outros partidos. “O sentido de voto final dependerá do grau de aprovação das conclusões que estamos a apresentar”, afirmou Duarte Pacheco. “Não temos grande esperança que o PS se reveja [nas propostas], porque a sua preocupação não é a verdade”, defendeu.