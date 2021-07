Casinos podem reabrir no sábado nos concelhos de risco elevado e muito elevado

Os casinos, bingos e estabelecimento similares situados em concelhos de risco elevado ou muito elevado podem reabrir no sábado, segundo um despacho do ministro da Economia publicado nesta sexta-feira no Diário da República.

Os clientes terão de apresentar certificado de vacinação ou de teste covid-19 negativo para poderem entrar. E só poderão permanecer no interior do estabelecimento se estiverem a consumir ou a jogar.

“Os estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares têm demonstrado capacidade de assumir um rigoroso cumprimento das regras e medidas de segurança e sanitárias”, lê-se no despacho que entra em vigor um dia após a sua publicação, ou seja, no sábado, 24 de Julho.

“É permitido o funcionamento dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares situados nos municípios de risco elevado e de risco muito elevado desde que observem as orientações e as instruções definidas para estas actividades pela Direcção-Geral da Saúde" e “as demais condições gerais previstas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021, de 9 de Junho”.

Em matéria de testagem, são aceites os quatro tipos de testes já aceites para entradas nas unidades hoteleiras e restaurantes.

Trabalhadores, fornecedores ou prestadores de serviços são dispensados da apresentação de certificado ou teste negativo.

Neste momento há 116 concelhos classificados de risco elevado ou muito elevado, incluindo as duas principais cidades do país, Lisboa e Porto.

De acordo com o Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos, há 12 casinos e uma sala de máquinas de jogo em funcionamento no território nacional, distribuídos por nove zonas de jogo.

O Grupo Estoril Sol controla os principais casinos portugueses (o de Lisboa e do Estoril) e lidera um mercado em que operam também os grupos Solverde (com os casinos de Espinho, Chaves e os do Algarve), Amorim Turismo – ligada a Jorge Armindo (e que além da posição da Estoril Sol está no Casino da Figueira e ligado ao de Tróia, com a Aquarius), a ITI (Madeira) e a Romanti (Açores).