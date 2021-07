Carruagens espanholas foram recuperadas com 95% de incorporação nacional

António Costa diz que a CP é uma verdadeira locomotiva da reindustrialização do país. Primeiro-ministro exorta a que as empresas que produzem componentes para o automóvel o façam também para a ferrovia.

O cenário em que o primeiro-ministro discursou esta sexta-feira no complexo ferroviário de Guifões não podia ser mais contrastante: de um lado, um conjunto de carruagens com aspecto deplorável a justificarem realmente o epíteto de sucata; atrás dele três carruagens que pareciam novinhas em folha, com a pintura a reluzir e que a comitiva acabara de visitar.