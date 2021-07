Milionário interessado no Benfica afasta-se de Vieira

Para John Textor, que garante que só quer investir no Benfica, o clube “encarnado” está em “contra-relógio” frente a FC Porto e Sporting. No fundo, argumenta o americano, quem se abrir primeiro ganhará. E o negócio, assegura Textor, não depende de Vieira.

John Textor, empresário norte-americano interessado em comprar acções do Benfica e investir no clube, nega que a entrada esteja dependente de Luís Filipe Vieira.

O milionário, que confirmou no Twitter que está em Lisboa para explicar as intenções que tem no Benfica, diz que o badalado encontro com o ex-presidente “encarnado” foi curto, que a reunião não foi secreta e disparou contra a actual direcção do clube.

“É cómico que a administração que está perto de Luís Filipe Vieira há 17 anos olhe para mim e pense ‘ele é muito próximo a Vieira’ (…) a administração faz tudo para se distanciar do presidente que todos adoravam há um mês“, apontou, em entrevista ao Record.

O afastamento a Vieira, que Textor tenta mostrar, tem ainda por base a vontade do empresário de dialogar com qualquer administração do clube – mesmo a que venha a ser liderada pelo futuro vencedor das eleições.

O Benfica garantiu que iria opor-se ao negócio entre Textor e José António dos Santos, para compra de 25% das acções da SAD por parte do norte-americano, mas o milionário mostrou-se disponível para dialogar e esperar por uma mudança de posição por parte do clube.

“Talvez o Benfica entre na Champions, a direcção fique confortável, seja reeleita e fale comigo. Mas o Benfica pode perder e a actual direção pode perder as eleições. Talvez o próximo presidente fale comigo”, apontou, garantindo que, tendo uma posição minoritária, nunca vai “retirar o clube às pessoas”.

O plano de Textor

John Textor aproveitou a entrevista ao jornal desportivo para traçar alguns dos planos que tem para investir no clube.

Para o empresário, que garante que só quer investir no Benfica, o clube “encarnado” está em “contra-relógio” frente a FC Porto e Sporting. No fundo, argumenta, quem se abrir primeiro ganhará.

“A equipa com mais valor é aquela que se abrir para o Mundo antes dos outros. O clube que tiver menos constrangimentos vai ser o mais valioso. O primeiro desses clubes a dar os passos certos torna-se dominante”, apontou.

Para Textor, o Benfica não pode estar no mercado interno português. “No caso do Benfica, são 50 milhões de pessoas por todo o Mundo. É gigante. O Benfica ganha zero com essa audiência, mas uma empresa de conteúdos que conduza essa equipa desportiva pode gerar 12 a 20 vezes mais receitas. Numa avaliação primária, acredito que a marca Benfica atinge os 1,5 mil milhões de dólares [1,2 mil milhões de euros], mas pode chegar aos 2 mil milhões [1,7 mil milhões de euros] com um novo modelo de crescimento”.

“O Benfica, e isso depende deles, poderia comprar clubes mais pequenos que o alimentassem e teria uma maior audiência e mais receitas. Terias tecnologia, media e conteúdos e, deste modo, um clube de 4 mil milhões de dólares [3,4 mil milhões de euros]”, delineou, apontando que “se for permitido que o clube entre na bolsa americana, no Nasdaq, o preço das acções seria muito maior”.

FC Benfica no Brasil?

Um dos planos de Textor para o Benfica é ver os “encarnados” criarem uma área de influência em vários clubes.

“O Benfica deve ser a própria marca. Se o Benfica comprasse uma equipa de topo da tabela do Brasil, considerava chamar-lhe FC Benfica, por exemplo. Deve haver academias com o nome Benfica. Não há nenhuma equipa europeia construída com verdadeiras academias, com desporto e escola. Nos EUA, as pessoas pagam muito dinheiro para ter as pessoas nas escolas e no desporto, para que depois vão para a universidade”, delineou.

Questionado sobre se o Benfica pode tornar-se um projecto milionário como o Manchester City, Textor foi claro: “A missão do Man. City é para Abu Dhabi. A missão do Benfica é para o Benfica. A SAD tem as mãos atadas, porque o capital vem de um mercado pequeno. O Manchester City não estende a marca. Compra o New York FC, por exemplo. Não é isso que pretendia para o Benfica”.

Por fim, Textor garantiu que o desempenho do Benfica no play-off de acesso à Liga dos Campeões não influirá nos planos a longo prazo: “As soluções que ofereço funcionam, independentemente do resultado com o Spartak ou da posição na Liga. Vai além do que acontece a curto prazo”. E exemplificou: “Nenhum clube importante no Mundo vende jogadores para se salvar. Só este”.