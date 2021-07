Kikas Morais fora de Tóquio por teste positivo à covid-19

Frederico “Kikas” Morais vai falhar os Jogos Olímpicos de Tóquio por ter testado positivo à covid-19 ainda antes de viajar para o Japão. O surfista português ia fazer a viagem para a capital japonesa nesta sexta-feira, juntado-se a Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins na estreia olímpica da modalidade.

“É com muita pena que anuncio que estou infectado com covid-19 e por isso não poderei representar Portugal. Tive todos os cuidados, estou completamente vacinado há mais de um mês, no entanto, acabei por contrair o vírus. Estou bem, sinto-me bem e vou cumprir o meu isolamento. Estarei a acompanhar todos os segundos da nossa selecção e tenho muito orgulho em fazer parte deste grupo que certamente representará Portugal da melhor forma”, foram as palavras do atleta português reproduzidas pela assessoria de imprensa do Comité Olímpico de Portugal.

Kikas, que já tinha garantido a qualificação em 2019 e que ia entrar em prova na segunda-feira, é, assim, a primeira baixa na comitiva portuguesa por infecção do novo coronavírus. Os casos têm-se multiplicado por muitas comitivas, alguns casos detectados já na aldeia olímpica, outros, como Kikas, ainda no país de origem.