Adiamento fez com que Portugal tivesse mais apurados

Quais foram as maiores dificuldades na preparação destes Jogos?

As primeiras dificuldades surgiram com o adiamento dos Jogos. Numa altura em que a missão portuguesa estava praticamente preparada para partir, em Julho de 2020, recebemos a notícia do adiamento em Março do mesmo ano. Naquele período já o calendário internacional sofria com vários cancelamentos e adiamentos, o que estava a tornar o restante processo de qualificação demasiado incerto. Tudo o que se seguiu foi mais um conjunto de incertezas… Quando e onde é que as provas onde se previa disputar a restante qualificação iriam ser organizadas, acrescidas das incertezas sobre como e onde os atletas portugueses podiam manter a sua preparação. A gestão destes momentos, a contra-informação que inundou os órgãos de comunicação social sobre a organização dos Jogos, até muito próximo dos dias de hoje, contribuiu para um clima de dúvida que, agora, com a chegada dos primeiros atletas à Aldeia Olímpica se desvaneceu.