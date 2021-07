Who can resist?, pergunta Rodrigo Leão, antes de chegar A Estranha Beleza da Vida

Foi pouco antes de ser declarada a pandemia, em Fevereiro de 2020, que Rodrigo Leão lançou O Método, o seu mais recente álbum. Agora, anuncia para Outubro um outro, a que chamou A Estranha Beleza da Vida. Deste, já lançara em Junho Friend of a friend, single e videoclipe com a participação da cantora canadiana Michelle Gurevich. Agora chega o segundo: Who can resist?, com voz e letra de Kurt Wagner, líder e vocalista dos americanos Lambchop. No comunicado de lançamento do videoclipe, Rodrigo Leão diz que procurava uma voz masculina com que se identificasse, que servisse de “alter ego”: “E a voz espessa de Kurt Wagner cativou-me imediatamente. Ele prontificou-se muito amavelmente para fazer a letra e cantar o tema, foi um privilégio poder contar com ele”.

A canção Who can resist?, diz-se ainda, surgiu durante o confinamento familiar de Rodrigo, no Verão de 2020, “enquanto esperava pelos jantares em família”. “Quando não me calhava a vez de cozinhar, sentava-me um bocadinho ao piano, e sentia uma enorme felicidade por estarmos ali todos juntos sem sentir o tempo a fugir”. Integrada no espírito do álbum A Estranha Beleza da Vida, com edição internacional pela BMG, centra-se na “liberdade de podermos tentar criar sem barreiras, sem limites.”

Enquanto o videoclipe de Friend of a friend foi filmado a preto e branco, em espaços fechados ou deambulações exteriores, com as presenças de Rodrigo Leão e Michelle Gurevich, Who can resist? é totalmente animado (e colorido), a partir de imagens criadas pelo escritor e ilustrador Afonso Cruz, que já desenhara a capa do single anterior. A animação é de Pedro Serrazina (com Mariana Soares, Catarina Abrantes, João Real e Tiago Gomes) e o single e videoclipe estarão nas plataformas digitais (Spotify, Apple Music e Deezer) a partir desta sexta-feira, 23 de Julho. O álbum A Estranha Beleza da Vida integra também uma caixa de três CD que reúne, em trilogia, trabalhos de Rodrigo Leão realizados antes, durante e depois do confinamento. Deu-lhe como título A Liberdade, e junta O Método, o EP Avis 2020 (gravado em casa e até aqui lançado apenas nas plataformas digitais) e o novo álbum, A Estranha Beleza da Vida.