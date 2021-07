Ted Lasso: venha novamente o melhor bigode do futebol

O AFC Richmond pode não conseguir ganhar um jogo, mas Ted Lasso está mais do que pronta para continuar a subir na tabela classificativa. A primeira temporada desta série sobre um treinador de futebol americano que muda de continente e aterra no Reino Unido para orientar um clube do “nosso” futebol (modalidade cujos princípios básicos o afável técnico está longe de dominar) estreou-se na plataforma de streaming Apple TV+ em Agosto de 2020 e foi uma das mais agradáveis surpresas televisivas do ano. No fundo, só precisou de ser uma comédia simples, leve e sincera sobre masculinidade, fragilidade, trabalho de equipa (ou solidariedade, se quisermos continuar a rimar e colocar o desporto em segundo plano, coisa que a série faz com frequência) e simpatia para amealhar 20 nomeações para os Emmys.