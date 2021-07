Sexta, na TV: o regresso de Ted Lasso, Um Último Golpe e maravilhas olímpicas

CINEMA

Um Último Golpe

TVCine Top, 21h30

Durante anos, Tom fez dos assaltos a bancos a sua forma de vida. Os seus métodos são de tal modo eficazes que nunca deixou qualquer pista que o incriminasse. Mas quando conhece uma mulher por quem se apaixona, decide desistir. Para isso, contacta o FBI, com a promessa de entregar os milhões de dólares resultantes dos inúmeros assaltos que fez, se lhe garantirem um acordo judicial de redução de pena. Contudo, mudar de vida será muito mais complicado do que imaginava. Um thriller com Liam Neeson, Kate Walsh, Robert Patrick e Anthony Ramos nos papéis principais.

Utoya, 22 de Julho

RTP2, 22h46

A 22 de Julho de 2011, Anders Behring Breivik, um homem, alto, loiro e vestido de polícia, chegou à ilha de Utoya, na Noruega, onde decorria um acampamento da juventude do Partido Trabalhista, com aproximadamente 600 pessoas. A maioria reunia-se no edifício principal, seguindo as notícias sobre um atentado à bomba ocorrido em Oslo, duas horas antes. Breivik começou a disparar. Entre os primeiros tiros e a detenção deste homem, passou-se menos de hora e meia. Foram assassinados 69 jovens. Extremista e defensor de ideias xenófobas, Breivik assumiu-se como “inimigo do multiculturalismo” e daquilo a que chamou “invasão muçulmana”. Com realização de Erik Poppe (A Escolha do Rei), um filme filmado num único plano-sequência de 72 minutos.

A Proposta

Fox Life, 22h20

Margaret (Sandra Bullock) é uma editora de feitio difícil que está prestes a ser deportada para o seu país de origem, o Canadá, depois de o seu visto expirar. Para resolver a questão, decide propor um casamento de conveniência ao seu explorado assistente, Andrew (Ryan Reynolds), e assim conseguir um visto de permanência nos Estados Unidos. O problema surge quando viajam para o Alasca para visitar a extravagante família do seu “noivo”.

SÉRIE

Ted Lasso

Apple TV+, streaming

A premissa desta comédia é a típica ideia de “peixe fora de água”, mas ainda mais tonta: Ted Lasso é um treinador de futebol americano e vai orientar uma equipa de futebol europeu. O que poderia ser algo constrangedor de se ver acaba por ser uma das melhores séries que saiu em tempo de pandemia – protagonizada e criada por Jason Sudeikis (Trip de Família), a primeira temporada está nomeada para 20 Emmys. Ted, a pessoa mais bonacheirona do mundo, traz para o seu novo clube uma atitude de bondade e curiosidade que conquista todos os que se cruzam consigo. Quem diria que a compaixão poderia ser tão hilariante?

DOCUMENTÁRIO

Wunderkammer - Os Quartos das Maravilhas

TVCine Edition, 22h

A programação de documentários dedicados a viagens pelo mundo da arte do TVCine Edition continua com Wunderkammer - Os Quartos das Maravilhas. Wunderkammer, ou cabinets de curiosités, são quartos dedicados a expor objectos de colecção, pensados para alojar o estranho, o encantador, o interessante ou o intrigante, e tornaram-se uma moda entre soberanos e coleccionadores nobres no século XVI.

Olimpíadas e Discriminação

História, 22h15

Por ocasião do começo oficial dos Jogos Olímpicos de Verão 2020, em Tóquio, estreia-se uma série documental que se debruça sobre a participação americana nos Jogos Olímpicos de 1936, que decorrem sob a autoridade do Chanceler Adolf Hitler. A equipa é segregada racialmente e os atletas afro-americanos encontram-se numa posição delicada, mesmo dentro da sua própria federação. O olhar deste documentário debruça-se sobre os homens e mulheres que foram a Berlim, contra todas as expectativas.

DESPORTO

Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Verão 2020 - Tóquio

RTP1, 12h00; Eurosport, 11h50

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão 2020 em Tóquio (que serão exibidos na RTP1 e no canal Eurosport) ocorre esta sexta-feira de manhã, sendo antecedida, na RTP1, pela emissão Rumo a Tóquio, às 11h. Os melhores momentos da abertura poderão ser vistos às 23h36, também na RTP1. O evento prolonga-se até 8 de Agosto.