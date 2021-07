Mostra-me a tua selfie que eu mostro-te a minha

Se o/a leitor/a não sabia da existência de um “museu da selfie” na Tailândia, pois fique agora informado/a que existe; e que é o ponto de partida para a exposição que o cineasta Diogo Costa Amarante (Porto, 1982) apresenta este ano em paralelo com o Curtas Vila do Conde. Para quem conhece as curtas do autor, vencedor do Urso de Ouro em Berlim com Cidade Pequena em 2017, Be Your Selfie será uma surpresa.