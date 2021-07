Dez anos sem Amy Winehouse

De Amy Winehouse, Tony Bennett disse que ela era “uma das cantoras de jazz mais verdadeiras” que alguma vez tinha ouvido, alguém que tinha “o dom completo” e “devia ser tratada como Ella Fitzgerald e Billie Holiday”. Foi com o lendário crooner que Winehouse gravou pela última vez, em dueto, uma versão do standard Body and Soul apenas quatro meses antes de a cantora britânica vencedora de seis Grammy ter sido encontrada morta em casa em Camden, Londres, aos 27 anos. Essa morte por intoxicação alcoólica, a 23 de Julho de 2011, faz esta sexta-feira dez anos.

Quando morreu, Winehouse tinha apenas dois álbuns propriamente ditos gravados: Frank e Back to Black. Foi um final trágico depois de uma vida marcada por problemas de drogas, álcool, bem como uma constante exposição mediática, com paparazzi a rondarem-na para capturarem quase todos os seus momentos emocionalmente conturbados e a sua adição, bem como as piadas constantes que eram feitas à sua custa e muita pressão para ser bem-sucedida. A forma como a exposição mediática de mulheres as transformou, na década passada, em alvo de chacota generalizada é algo que tem estado, nos últimos tempos, a ser discutido, com o caso de Britney Spears à cabeça.

E foi, na voz cheia de emoção e sofrimento e na sua mistura de jazz, soul e hip-hop, no trabalho com produtores como o americano Salaam Remi ou o britânico-americano Mark Ronson, bem como bandas como os Dap-Kings, e na forma como levou para o mainstream um certo revivalismo soul. Foi com Ronson, por exemplo, e os Dap-Kings, que tinham tocado em Back to Black, que gravou um dos seus êxitos mais duradouros, Valerie, uma versão dos Zutons editada em Version, disco de Ronson, e que eclipsou totalmente o original.

No mesmo ano em que morreu, Amy Winehouse cancelou um concerto em Portugal. Teria sido o seu segundo concerto no país, após uma desastrosa actuação no Rock in Rio em 2008, com quase uma hora de atraso e uma prestação que deixou muito a desejar.

Para assinalar a efeméride, a BBC tem um novo documentário, Reclaiming Amy, realizado por Marina Parker, que é narrado pela própria mãe da cantora, Janis Winehouse-Collins, que sofre de esclerose múltipla e está a perder a memória e não é alguém que tenha falado muitas vezes sobre a filha em público. A ideia, tem sido dito em entrevistas, é contar a perspectiva dos pais e mostrar outras facetas de Amy Winehouse além dos escândalos, que incluíam abusos de substâncias como heroína, cocaína e álcool, o casamento com Blake Fielder-Civil e a bulimia. Quer mostrar a pessoa normal por detrás da caricatura propagada e criticada pelos média em vida. E, especialmente no caso de Mitch Winehouse, o pai, contrariar a perspectiva de um pai negligente e explorador da filha que sobressai em Amy, o documentário de 2015 de Assim Kapadia que ganhou o Óscar de Melhor Documentário — que é de onde vem a citação de Bennett. Será o segundo documentário da BBC sobre Winehouse: em 2018, Jeremy Marre realizou, para a BBC Four, Amy Winehouse: Back to Black, que versa sobre a gravação do segundo disco de Winehouse.

Há também My Amy, um novo livro de Tyler James, que se assume como o melhor amigo da cantora e a conhecia desde os 13 anos, sendo colega de casa quando esta morreu, que mostra a sua perspectiva sobre a sua defunta amiga.