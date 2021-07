Pessoas normais e amigos imaginários

Se a amizade é um conceito abstracto – ainda que vincado de palavras e gestos palpáveis –, que dizer dos amigos imaginários? O filme Tristeza e Alegria na Vida das Girafas, que chegou à HBO no início deste mês, apresenta um amigo imaginário que seria difícil de imaginar. Surge na figura de um urso de peluche chamado Judy Garland (interpretado por Tónan Quito), cuja língua nativa são os impropérios. Pode causar estranheza ver um urso deprimido a proferir asneiras em catadupa perante uma criança de dez anos – um amigo imaginário quase tão antagónico como o Adolf Hitler, de Taika Waititi, no filme Jojo Rabbit –, mas o filme vai além disso: fala sobre lidar com a dor, com a ausência, com o crescimento.