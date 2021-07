O que devemos a Almada

De há muito que nas nossas agendas artísticas e culturais, Julho é o mês do Festival de Almada, cuja 38.ª edição termina neste domingo. 38 anos! Já? O tempo passa e parecem indeléveis as memórias dos espectáculos que lá vimos, dos grandes espectáculos de Almada — há muito mais na cidade e no concelho, aliás de intensas actividades culturais, mas para os amadores de teatro, e apesar de uma companhia residente, a Companhia de Teatro de Almada, aliás promotora do festival, Almada é antes do mais o seu Festival. E com que historial!