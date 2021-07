Há novas pistas sobre o que há “debaixo da pele” de Marte

Missão Insight na NASA quer revelar o que se passa no interior profundo do planeta vermelho. Esta sexta-feira, há três estudos na revista Science com dados sobre a formação e evolução térmica deste planeta.

Uma dúzia de tremores de Marte, chamem-lhes terramotos, martemotos ou marsquakes, traz novidades sobre o tamanho do seu núcleo, a espessura da sua crosta e a estrutura do seu manto. Ou seja, novos dados do interior profundo marciano sobre a sua formação e evolução térmica, e que também podem ajudar a saber mais sobre a Terra. Esta sexta-feira, a revista Science publica três estudos com resultados dos dados recolhidos pela missão InSight da NASA que trabalha em Marte há já quase três anos.