MP tem menos magistrados em funções este ano apesar do aumento do quadro

O Ministério Público tem menos magistrados em funções este ano apesar do aumento de 24 lugares no quadro. Esta aparente discrepância deve-se ao facto de ter havido, em simultâneo, mais baixas, ausências prolongadas e comissões de serviço, segundo o relatório do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) que faz um balanço social do quadro estatístico de magistrados.