Já há datas para pedir os vales dos manuais escolares gratuitos

Os vales para levantar os novos manuais escolares para o próximo ano lectivo ficarão disponíveis a 16 de Agosto para os alunos que entram para anos de continuidade e a 23 de Agosto para os alunos dos primeiros anos de cada ciclo (1.º ano, 5.º, 7.º e 10.º).

As datas podem ser consultadas na plataforma MEGA - Manuais Escolares Gratuitos.

Acesso aos vales dos manuais escolares A partir do dia 16 de Agosto:

1.º Ciclo: 2.º, 3.º e 4.º anos;

2.º Ciclo: 6.º ano;

3.º Ciclo: 8.º e 9.º anos;

Secundário: 11.º e 12.º anos. A partir do dia 23 de Agosto:

1.º Ciclo: 1.º ano;

2.º Ciclo: 5.º ano;

3.º Ciclo: 7.º ano;

Secundário: 10.º ano.

Para aceder aos vales, os encarregados de educação devem registar-se na plataforma — os vales ficarão disponíveis depois de as escolas carregarem todos os dados necessários, para depois serem trocados pelos manuais escolares em qualquer livraria aderente.

Nas escolas, ainda está a decorrer o processo de recolha de manuais escolares referente ao ano lectivo 2020/2021, para que possam ser reutilizados, depois de no ano passado a medida ter sido suspensa por decisão da Assembleia da República. A recolha deve ser feita para os alunos de todos os níveis de ensino a partir do 2.º ciclo. Ou seja, ficam de fora os alunos do 1.º ciclo.

O início do ano lectivo de 2020/2021 está previsto para 14 a 17 de Setembro.