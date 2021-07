Covid-19. Portugal regista mais 16 mortes e 3622 casos

Há 860 pessoas internadas nos hospitais portugueses, menos sete do que no dia anterior. Dessas, 178 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, mais sete do que no dia anterior.

Portugal registou, esta quarta-feira, mais 3622 casos de covid-19 e 16 mortes associadas à doença, de acordo com a última actualização diária da Direcção-Geral da Saúde, publicada esta quinta-feira. A última vez que se registaram 16 óbitos num só dia foi a 21 de Março (altura em que também se registaram 466 novos casos) — há quatro meses que o número de óbitos não era tão alto.

No total, desde Março de 2020, já se registaram 943.244 casos positivos e 17.248 mortes.

Há registo de mais 2765 recuperados, num total de 873.008 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

O número de casos activos é, agora, de 52.988, mais 841 do que no dia anterior. Este é o número a que se chega depois de subtraídos o total de mortes e recuperados do total de casos.

O boletim desta quinta-feira dá ainda conta de 860 pessoas internadas nos hospitais portugueses, menos sete do que no dia anterior. Dessas, 178 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, mais sete do que no dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo regista nove mortes

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista nove das 16 mortes de quarta-feira. Na região Norte morreram quatro pessoas vítimas da doença; no Algarve foram duas e no Centro foi uma.

Ainda de acordo com a informação disponibilizada pela DGS, sabe-se que morreram dez homens e seis mulheres. As vítimas foram cinco homens com mais de 80 anos e três mulheres na mesma faixa etária. Há ainda registo da morte de três homens e duas mulheres com idades entre os 70 e os 79 anos. Morreu uma mulher com idades entre os 60 e os 69 anos e um homem na faixa dos 50-59 anos. A vítima mais jovem era um homem com idade entre os 40 e os 49 anos.

No que toca aos casos a região da capital foi a mais afectada: registou 1606 novos casos no período de 24 horas. Segue-se o Norte, com 1314 novos casos.

Longe dos quatro dígitos, o Algarve é a terceira região mais afectada, com 335 novos casos. O Centro registou 218 novos casos e o Alentejo 71. Nas regiões autónomas, os Açores registaram 45 casos e a Madeira 33.

Os dados sobre o R(t) e incidência foram actualizados no boletim da última quarta-feira. De acordo com o último retrato, o valor do R(t) era de 1,09 tanto a nível nacional quanto em Portugal continental e a incidência era de 409 casos em Portugal e 421,3 casos por cada 100 mil habitantes no continente.